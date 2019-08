Folkefest i Øksnes i forbindelse med Arctic Race

Øksnes

– Øksnes er ikke vertskommune i år, men vi øksnesværinger må stå sammen for at det blir liv langs løypa. Har du bestemt deg for hvor du skal være? Det skjer mye spennende i kommunen vår. Husk at veiene stenges to timer før rittet starter, skriver Øksnes kommune på deres hjemmeside.

Foreløpig program

VOL har tidligere skrevet om de spenstige planene lansert av Tim Hansen, der han har fått med seg idrettsklubbene Øksil og Morild til å danne sykkelformasjon bestående av mange folk. Disse planene skal nå settes ut i livet i Lifjordkrysset.

Tim har pønsket ut et sprelskt Arctic Race-stunt Når sykkelrittet Arctic Race of Norway ankommer Øksnes, vil rytterne og tv-titterne bli møtt av en gigantisk, bevegelig sykkel formet av et hav av mennesker. Tim Hansen står bak «stuntet», og han håper folk stiller opp til moroa.

Her blir også partytelt med matservering og underholdning.

Etter at sykkelkortesjen har passert Lifjorden og ankommet Alsvåg, er det duket for folkefest også der. Ved samfunnshuset blir det marked og musikk med flere lokale band i eget telt. Karavanen i forkant av selve sykkelrittet planlegger også stopp i Alsvåg.

Etter at syklistene har passert arrangeres det sykkelløp for barn og hesteridning i bygda. Senere på kvelden åpnes bygdehuset og inviterer til jamsession med band.

Fest i Myre sentrum

Når Arctic Race og Norway har passert Alsvåg går ferden videre til Myre, der det også blir folkefest på torget. Her spiller Trommedamene opp, Fiskarkvinnelaget selger hjemmelagd mat og det blir blant annet ansiktsmaling for barn i tillegg til en rekke andre aktiviteter.

Ordfører Karianne B. Bråthen har vært så sporty og utfordret Dag Otto Lauritzen på kunnskap innen kystkultur når karavanen ankommer Myre sentrum.

Det blir også arrangerte turer til Nonskollen og Stavtinden. Her anbefaler Øksnes kommune å sjekke FB-gruppen «Arctic Race of Norway 2019 gjennom Øksnes» for ytterligere informasjon.

– Still ellers opp langs løypene! Om noen (enkeltpersoner/bedrifter/lag/foreninger) har lyst til å bidra med noe og vil ha det inn i programmet, meld det gjerne inn til frivillig@oksnes.kommune.no. Vår oppfordring - finn på noe sprell – kanskje Dag Otto Lauritzen stopper opp, oppfordrer Øksnes kommune.