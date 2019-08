Slo et sterkt slag for fosterhjem

Øksnes

– Vi har vært fosterhjem siden høsten 2008, og vi deltar med glede på dette arrangementet for å sette fokus på viktigheten av det å være fosterhjem, det å åpne hjemmet sitt for barn som trenger det, uttalte ordfører i Øksnes, Karianne Bråthen, til VOL i forkant av gårdagens happening.

Slått av Dag Otto og Thor

Det var tre deltakende lag under konkurransen, der fotballklubben FK Lofoten og Team ARN med Dag Otto Lauritzen og Thor Hushovd deltok i tillegg til Team Bråthen.

Team Bråthen, bestående av Karianne B. Bråthen, Håvard Bråthen, Vegard Bråthen og Lars-Einar Høgås, måtte nok se seg slått.

– Rokkering-øvelsen var nok den morsomste og her ble det mye latter når Thor Hushovd, Dag Otto Lauritsen og Petter Ytterstad alle tre gjorde en ærlig innsats. Bufetat hadde laget et flott opplegg og en god ramme rundt arrangementet. Å stille opp for å rekruttere flere fosterhjem var alle lagene fornøyd med, rapporterer Karianne Bråthen.

Videre melder hun om et upåklagelig vær og generelt god stemning.

– Øvelsene vi måtte gjennom var; Kaste 5 baller i en bøtte, bevege seg fra A til B med de kroppsdelene vi fikk beskjed om, sparke fotball mot 3 kjegler og rive de ned. Videre rokke med rokkering i ett minutt, bære vann med hendene fra bøtte A til bøtte B til det var vann opp til et merke, samt fange tre marshmellow med munnen, avrunder Bråthen.