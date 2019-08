Øksnes kommune sjekker kunstgress-deponering

Øksnes

Tidlig i juli ble Jørn Martinussen gjort kjent med at utrangert kunstgressdekke er deponert flere plasser i Øksnes.

– Steder som er nevnt er ved Sommarøy skole, Attsommarøya ved krysset inn til Blås Idé, delvis ned-grodd, og bak Løftingen. Jeg anmoder kommunen, i kraft av å være forurensningsmyndighet, om å sjekke hvorvidt de opplysningene jeg har fått viser seg å stemme, samt ta affære dersom det viser seg at utrangert kunstgressdekker er deponert ulovlig, påpekte Martinussen overfor Øksnes kommune.

Han poengterte samtidig at Reno-Vest ivaretar et viktig samfunnsansvar på vegne av eierkommunene, og sikrer forsvarlig miljømessig behandling av ulike typer avfall.

Skal sjekke ut

Øksnes kommune opplyser at i 2015 ble kunstgresset ved Øksnes idrettspark byttet ut, der sand og gummigranulat ble separert fra kunstgresset og gjenbrukt i det nye kunstgressdekket.

Selve kunstgresset ble etter henvendelser fra skoler, barnehager, velforeninger og lignende gitt bort til bruk på balløkker, lekeområder med mer.

– Fra kommunen side ble det stilt krav om at ny eier av kunstgresset må påta seg alt ansvar for at kunstgresset blir levert til godkjent deponi når den tid kommer. Med bakgrunn i deres henvendelse vil kommunen undersøke om denne håndteringen er innenfor regelverket. Dersom det viser seg at kommunens håndtering av kunstgresset ikke er i tråd med regelverk for deponering, vil vi iverksette tiltak for å samle inn og få deponert kunstgresset i tråd med regelverk, opplyser enhetsleder teknisk, Bengt Stian Nilsen.