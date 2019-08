Boligstiftelse ikke fritatt for eiendomsskatt

Øksnes

Øksnes boligstiftelse søkte i januar om fritak for eiendomsskatt for alle sine utleieboliger. Med bakgrunn i vedtak i kommunestyret, fattet rådmannen i mars i år et administrativt vedtak om fritak for 92 av stiftelsens 135 boliger for skatteåret 2019.

Til grunn for vedtaket lå de boliger kommunen har tildelingsrett på/disponerer per januar 2019 gjennom Tjenestekontoret, NAV og flyktningetjenesten.

Det presiseres at selv om boliger til flyktninger ikke er nevnt spesifikt i vedtaket, anser rådmannen at disse boligene kommer under kategorien «vanskeligstilte». Øksnes boligstiftelse har i mai anket på vedtaket og bedt om at kommunestyret behandler saken på nytt med sikte for fullt fritak for alle stiftelsens boliger.

Likhetsprinsipp

I rådmannens saksutredning heter det at hun ikke finner grunnlag for å imøtekomme anken fra Øksnes boligstiftelse. Til grunn for kommunestyrets vedtak i år lå et likhetsprinsipp opp mot private utleiere på boligmarkedet i Øksnes. Stiftelsen bekrefter selv at den leier ut boliger utenfor den målgruppen som kommunestyret har definert skal fritas, og er da i direkte konkurranse med private.

«Som kommunen er kjent med, vil boligstiftelsen, fra tid til annen, ha utleieboliger som ikke blir tildelt som omsorgsbolig og/eller til vanskeligstilte. Boligstiftelsen må da, for å drifte økonomisk forsvarlig og for å oppfylle sitt boligsosiale samfunnsoppdrag, leie ledige boliger til andre grupper definert i stiftelsens formål med tidsbegrensede leieavtaler. Det understrekes at boligstiftelsen med slik begrenset utleie likevel ikke kan anses som en aktør i konkurranse med private utleiere», anfører rådmannen i saksutredningen.

Øksnes formannskap vedtok med tre mot to stemmer at man ikke kan imøtekomme anken fra Øksnes boligstiftelse.

Øksnes kommunestyre får saken forelagt til uken og får dermed det endelige ordet i saken.