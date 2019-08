Øksnes Kystlag nominert til høythengende pris

Øksnes

I forbindelse med årets kulturminnedager som arrangeres i tidsrommet 7.-15. september deler Kulturvernforbundet ut Kulturminnedagsprisen til en lokal arrangør som enten ved årets program og/eller ved innsats over tid best har oppfylt Kulturminnedagenes målsetning om «å tilgjengeliggjøre kulturminner for allmennheten og bidra til å skape forståelse og interesse for kulturminner og kulturmiljøer».

I år er Øksnes kystlag en av de fem nominerte.

– Øksnes kystlag har sammen med flere lag, museet, kommunen og næringslivet laget et helstøpt program for Kulturminnedagene. Samarbeidspartene har i flere år på ulikt vis jobbet med å ta vare på og formidle kulturarven for barn, unge, den voksne befolkningen, fastboende, tilreisende og tilflyttere i kommunen. Juryen mener sam­arbeidet er forbilledlig og vil ha store ringvirkninger i lokalmiljøet. I tillegg har kystlaget brukt årets tema ”Fremtidens kulturarv” på en oppfinnsom måte, heter det i juryens begrunnelse for nominasjonen.

Temaet for årets kulturminnedager er «Fremtidens kulturarv» og vil bli markert over hele landet med mer enn 200 arrangementer fra sør til nord. Kulturvernforbundet har det koordinerende ansvaret for dagene, mens det er de lokale foreningene, historielagene, kystlagene, husflidslagene, museene, kommunene osv. som står bak de enkelte arrangementene.

Styret i Kulturvernforbundet har i forkant av årets kulturminnedager nominert fem lokale arrangører til den gjeve Kulturminnedagsprisen på kr. 30 000,-. Prisen vil bli delt ut til en av de nominerte under årets kulturminnedager.

Tidsreise i mat

Øksnes Kystlags arrangement handler om mat, hva tradisjonene våre er, bærekraft i nåtidens matproduksjon og inntak, og hva vi viderefører til kommende generasjoner. For å øke bevisstheten om mat både som eksisterende og framtidig kulturminne arrangerer Øksnes Kystlag en ”tidsreise i mat” fra den maten man tenker steinalder­folket brukte og fram til den maten folk i Øksnes kanskje vil spise i årene som kommer.

Det blir boder som presenterer tidsreisen - med smaksprøver, ungdommer viser eksempler på moderne matvaner, tilflyttere, innvandrere og flyktninger vil vise mattradisjoner de har tatt med seg til Øksnes, barn og unge inviteres til å presentere fremtidens mat gjennom tegninger, videoer og tekster, næringslivet vil presentere innovative prosjekter om tangproduksjon, næringsmidler som raudåte, utnyttelse av fisk osv. og det vil holdes foredrag knyttet til mat før og nå. I tillegg vil det i løpet av kulturminneuka gjennomføres tre kurs:

Kurs 1: Tilberedning av mat på steinaldervis i kokegroper

Kurs 2: Banking av fisk på gammelmetoden

Kurs 3: Kurs i fermentering (gjæring) for konservering av mat og drikke (Museum Nord avd. Øksnes)