Innholdsrike Folkehelseuker i Øksnes

Øksnes

Nytilsatt folkehelsekoordinator i Øksnes, Stine Breivik, er glad for å kunne presentere innholdet for folkehelseukene som finner sted fra og med førstkommende helg.

– Den nasjonale folkehelseuken er i år lagt til uke 37. Det skjer mye godt og positivt folkehelsearbeid i Nordland. Folkehelseuka er en ekstra markering av dette arbeidet og en synliggjøring av de tilbud som eksisterer i kommunen og i lokalmiljøet. Folkehelse er et vidt begrep - og det gjenspeiler seg i de aktivitetene som skjer i nordlandskommunene i denne uken. I Øksnes har vi valgt å kombinere dette med den nasjonale friluftsuka som er i uke 36, altså kommende uke. Så fra 31. august til 15. september markeres Folkehelseuka i Øksnes, forteller Breivik.

Tett program

En rask titt på programmet som om kun kort tid blir offentliggjort viser at det er mange og ulike aktiviteter, turer, kurs og mye annet for både store og små øksnesværinger kan finne på.

Allerede første dagen av folkehelseuka, som er førstkommende lørdag, oppfordres hele Norge til å sove ute.

– Konseptet for #nattinaturen er såre enkelt: Alle er invitert til å bli med og sove ute. Og man gjør det så komplisert som man vil; Hva med å dra dyna ut på balkongen, eller sette opp teltet i hagen? Eller sett opp teltet eller heng opp hengekøya i skogen, på fjellet, eller ved et fint vann? Lyder oppfordringen.

Så går det slag i slag i dagene framover med fjellturer, åpent treningsstudio, aktivitetsløyper i barnehagene, konferanse om folkehelse og den etter hvert så velkjente Base Camp for ungdommer.

Kurs for avdekking av vold

Onsdag 11. september arrangeres det nettkurs om avdekking og forebygging av vold og seksuelle overgrep mot barn. Kurset er rettet mot lag og foreninger i Øksnes som organiserer tilbud til barn og unge, og vil bli gjennomført i kommunestyresalen.

Dagen etter holdes det blant annet kurs i personlig økonomi for Sortland VGS avd. Øksnes og litt lengre ut i programmet kan man få med seg en «tidsreise» i matkultur – fra steinalderkost til føde i framtida, for de som måtte ønske det.

– Det er noe for enhver, og vi kan bare oppfordre så mange som mulig til å plukke ut de aktivitetene de syntes høres spennende og givende ut, for så igjen å delta på disse. Hjertelig velkommen skal dere være, alle som en, store og små, sier Breivik med et smil.

Fullt program vil bli presentert på Øksnes kommunes hjemmeside og deres side på Facebook om kun kort tid.