Øksnesavisa tar selvkritikk

Øksnes

Øksnesavisa presenterte en uhøytidelig meningsmåling torsdag 29. august, der 96 tilfeldige personer ble stoppet på gata, for å avgi stemme hvilken ordførerkandidat de ønsket de neste fire årene.

Vedkommende som ble satt til å utføre jobben fikk med seg plansje med navn og bilder av de åtte aktuelle kandidatene, samt 96 stemmesedler.

Intensjonen med den uhøytidelige målingen, ifølge pressemeldingen, var å presentere hvem folk foretrekker som ordfører. Øksnesavisa gjennomførte lignende meningsmåling i forbindelse med forrige valg. Planen var å gjennomføre denne på samme måte.

Stemmeseddelen innholdt de åtte aktuelle kandidatene, og de som ble spurt på gata skulle stemme på den de ønsket ved å krysse i den aktuelle ruten. Stemmeseddelen skulle da stikkes i stemmeesken av den som ble spurt, og telles opp av redaksjonen ved gjennomført undersøkelse.

– Underveis i undersøkelsen oppdager redaktøren i ØA, at vedkommende som ble satt til å utføre prosessen, har valgt å utføre deler av stemmegivingen via telefonen. Teknikken blir stoppet umiddelbart, og de ni som ble kontaktet per telefon blir forkastet, og undersøkelsen fortsatte som den var tenkt. Ni nye stemmesedler ble trykke opp, og stemmingen fortsatte ute på gata.

– At noen personer ble oppringt har naturlig nok ikke gått upåaktet hen i deler av Øksnes politiske kretser, og Øksnesavisa har fått tildels sterke reaksjoner på feil metodebruk, skriver Martinussen, og beklager det som skjedde.

Han understreker at avisa har utført nødvendige grep for å gjøre det de kan for å minimere skaden.

Ifølge Martinussen tar Øksnesavisa avstand fra en slik fremgangsmåte.

– Øksnesavisa ønsker overhodet ikke å undergrave en politisk prosess. Øksnesavisa har ikke bevisst valgt en slik metode for å påvirke et valgresultat. Vi skjønner at det kan stilles spørsmålstegn ved ØAs integritet, når dessverre slike alvorlige feil oppstår. Det ble begått en alvorlig feil, ikke med viten og vilje, men av uaktsomhet. Fremgangsmåten er under enhver kritikk og ikke etter instruks. Øksnesavisa vil ta interne grep for å hindre gjentakelse, og redaktøren skal bestrebe seg ytterligere for at Øksnesavisa skal være etterrettelig, troverdig, objektiv og med saklig tilnærming til sak og intervjuobjekt, sier Martinussen i pressemeldingen.