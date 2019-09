Øksnes kommune: – Avgjørende at fisken er en ressurs som tilhører fellesskapet

Øksnes

Øksnes kommune, som fiskerikommune, er opptatt av betingelsene for fiskerinæringen og ønsker derfor å komme med en uttalelse i forbindelse med Stortingsmelding 32 «Et kvotesystem for økt verdiskapning – en fremtidsrettet fiskerinæring»:

Øksnes kommune mener det er avgjørende at fisken er en ressurs som tilhører fellesskapet, og fiskeripolitikken skal fremme samfunnsøkonomisk lønnsomhet, sysselsetting, verdiskaping og bosetting i kystsamfunnene.

Øksnes kommune vil understreke at fisk som landes fersk har større verdi og potensiale for foredling, sysselsetting, ressursutnyttelse og verdiskapning i landindustrien enn fisk som fryses ombord. Et ensidig fokus på kostnadseffektiv flåtestruktur kan føre til mer ombordfrysing av fangstene og reduserte landinger av etterspurt fersk fisk. Vi registrerer med bekymring at flere større kystfartøy går over til ombordfrysing og ber om at fiskeripolitikken også må hensynta landbasert industri.

Samfiskeordningen

Med bakgrunn i dette ønsker vi å rette bekymring rundt forslaget om å avvikle samfiskeordningen slik det legges opp til i stortingsmeldingen. Øksnes kommune ber om at denne ordningen ikke avvikles før der foreligger et varig alternativ for denne gruppen. Det er forståelse for at dette har vært en midlertidig ordning, men ordningen har vært svært viktig for økonomien i så vel denne flåten som i fiskeindustrien. En avvikling uten et alternativ vil gi store konsekvenser for mange.

Grunnsystemet

Øksnes kommune støtter at fordelingen foreslås å ligge fast, samt at alle får tildelt faste kvotefaktorer.

Rekruttering

Øksnes kommune er positive til forslaget om rekrutteringskvote med kvotetillegg for fiskere under 30 år i åpen gruppe. Vi forutsetter at ordningen forbeholdes fiskere på blad B.

Finnmarksmodellen

Øksnes kommune er fornøyd med at Finnmarksmodellen og lengdegrensa på 21 meter foreslås videreført. Finnmarksmodellen skjermer mindre fartøy i konkurransen med større, og skaper derved et mer rettferdig konkurransegrunnlag fartøyene imellom enn det som er tilfelle når små og store fartøy konkurrerer innenfor samme gruppekvote.

Trålstigen

For de fleste bestander ligger fordelingen på grupper fast fra år til år, mens det for noen bestander er fremforhandlet fordelingsnøkler som varierer med totalkvotens størrelse. Dette gjelder bl.a. trålstigen for torsk.

Trålstigen innebærer at når totalkvoten av torsk er lav får trålerne 27 % av kvoten, stigende til 33 % på høye kvotenivå.

Øksnes kommune vil peke på at trålstigen i snart 30 år har skapt ro og harmoni i flåteleddet og nye innretninger er unødvendig.

Landsdelsbindinger

Landsdelsbindingene i fiske etter torsk må fortsatt gjelde i strukturkvoteordningen. Ulik struktureringsgrad mellom f.eks. Nord-Norge og Sør-Norge må ikke medføre overføring mellom regionene, utover avkortingen på 20 % som blir fordelt flatt på fartøygruppene.