Rykket ut til brann i campingvogn

Torsdag kveld rykker brannvesenet ut til brann i en campingvogn med spikertelt ved Langstranda i Øksnes kommune.

Når VOL ringer 110-sentralen i Bodø like etter at meldingen ble offentliggjort, får vi vite at det var en viss fare for at brannen kunne spre seg til en bygning som lå like ved.

Ti minutter senere melder politiet at både campingvogna har brent opp. Det skal ikke ha vært personer på stedet, som ikke ligger i nærheten av bebyggelse.

Politiet er nå i kontakt med eieren av campingvogna og spikerteltet.

– Campingvogna er nedbrent og det ser ut som spikerteltet går samme veien, forteller John Harald Løkås ved 110-sentralen kl. 18:45.

Vedkommende som meldte om brannen, hadde oppfattet det slik at det var spredningsfare med tanke på at det var en hytte rett ved siden av. Men dette viste seg å være spikerteltet, ifølge Løkås.

