Øksnes kystlag vant kulturminnepris

Øksnes

Dette står å lese i en pressemelding. Forbundet Kysten feirer i år sitt 40-års jubileum og blant forbundets 125 kystlag har de to vinnerne utmerket seg på hver sin måte i forbindelse med Kulturminnedagene.

Øksnes kystlag og Nærsnes kystlag har begge vist at deres innsats har stor betydning for lokalmiljøet, både under Kulturminnedagene og ellers, ifølge pressemeldingen.

Øksnes kystlag har sammen med flere lag, museer, kommunen og næringslivet laget et variert program for årets Kulturminnedager.

Arrangementet handler blant annet om mat og mattradisjoner, bærekraft i nåtidens matproduksjon og inntak, og hva vi viderefører til kommende generasjoner.

Juryen mener samarbeidet mellom de forskjellige aktørene vil ha store ringvirkninger i lokalmiljøet.

«Inkluderingsarbeidet som Øksnes kystlag bedriver er også svært forbilledlig, engasjerende og virkelig noe å ta av seg hatten for. I tillegg har kystlaget brukt årets tema ”Fremtidens kulturarv” på en oppfinnsom måte ved å fokusere på mat som er en sentral del av vår kulturarv», heter det i pressemeldingen.

Nærsnes kystlag og Øksnes kystlag deler kulturminnedagsprisen på 30.000 kroner.