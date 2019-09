Øksnes Kystlag ble hedret

Øksnes

I forbindelse med årets nasjonale kulturminnedager som denne uken ble arrangert, deler Kulturvernforbundet ut Kulturminnedagsprisen til en lokal arrangør som enten ved årets program og/eller ved innsats over tid best har oppfylt Kulturminnedagenes målsetning om «å tilgjengeliggjøre kulturminner for allmennheten og bidra til å skape forståelse og interesse for kulturminner og kulturmiljøer».

I år var Øksnes kystlag en av de fem nominerte til prisen.

Kulturvernforbundet mente at Øksnes kystlag og Nærsnes kystlag har begge vist at deres innsats har stor betydning for lokalmiljøet, både under Kulturminnedagene og ellers. De deler derfor årets pris.

I dag fikk Øksnes Kystlag overrakt det synlige beviset under en trivelig tilstelning på deres «klubbhus» Løftingen på Myre, der Tone Moseid fra Kulturvernforbundet overrakte prisen til Jan Einar Andersen på vegne av kystlaget.

- Øksnes kystlag har sammen med flere lag, museet, kommunen og næringslivet laget et variert program for årets Kulturminnedager. Arrangementet handler blant annet om mat og mattradisjoner, bærekraft i nåtidens matproduksjon og inntak, og hva vi viderefører til kommende generasjoner. Juryen mener samarbeidet mellom de forskjellige aktørene vil ha store ringvirkninger i lokalmiljøet. Inkluderingsarbeidet som Øksnes kystlag bedriver er også svært forbilledlig, engasjerende og virkelig noe å ta av seg hatten for. I tillegg har kystlaget brukt årets tema «Fremtidens kulturarv» på en oppfinnsom måte ved å fokusere på mat som er en sentral del av vår kulturarv, het det blant annet i juryens begrunnelse.

Flerkulturelle mattradisjoner

Det var en meget trivelig seanse på Løftingen i dag, der også voksenopplæringa i Øksnes deltok. Avdelingsleder Hogne Pettersen forklarte at det var et spennende arrangement for de mange av våre nye landsmenn som deltok med ulike matretter fra deres tradisjoner.

- Dette er kulturutveksling i praksis. Her har vi tilgang til matretter vi i Norge ikke er så vante med, og vi får også smake på norsk tradisjonsmat. Det er ikke så alt for lenge siden at taco var noe helt fremmed for oss, og kanskje blir noen av de rettene vi får smake på her i dag også norsk «tradisjonsmat» etter hvert, uttalte han til VOL.

Rundt omkring på bordene stod flere ulike retter, slik som blant annet stekt ris og kylling, kyllingyoghurt, de syriske rettene shawarma og aubergingrateng, pansit, vårruller og panang fra Filippinene og Thailand.