Øksnes Entreprenør kåret til beste bedrift i Norge

Øksnes

Jubelen sto i taket sist torsdag hos Øksnes Entreprenør på Myre i Vesterålen. Daglig leder mottok da nyheten om at selskapet var kåret til den beste bedriften i Norge blant de som omsetter for mellom 250 til 1,5 milliarder kroner. Dette i en konkurranse som arrangeres av European Business Awards. Dette melder Øksnes Entreprenør i ei pressemelding.

Øksnes Entreprenør har gått gjennom en grovsortering av først 120.000 bedrifter, og deretter et nøye utvalg av 2.753 bedrifter. I juryen sitter et uavhengig utvalg av forretningsledere, politikere og representanter fra akademia. Konkurransen er blant den største i sitt slag.

Hyller laget

Daglig leder Stian Reinholdtsen er ikke i tvil om hvem som har æren for prestasjonene:

– Det er folka våre. De som støper kaiene, slår inn spiker, kjører kranene eller jobber i administrasjonen. Vi har en fantastisk bedriftskultur og er en samlet gjeng der alle er like viktige. Jeg er ufattelig stolt over hva vi skaper sammen hver dag, sier han og fortsetter:

– Dette er ikke en konkurranse vi har meldt oss på. European Business Awards gjør sin uavhengige research. Vi vinner basert på en rekke kriterier som lønnsomhet, omdømme og etikk. Gleden blir særlig stor fordi dette er basert på faglig dyktighet og kundetilfredshet, sier Reinholdtsen.

Skal konkurrere i Polen

Selskapet vant også en pris i fjor, men da i en kategori for mindre bedrifter. I år er de løftet opp i en mye større og mer prestisjetung kategori, med betydelig tøffere konkurranse, på tvers av sektorer.

– Det å vinne denne kåringen nasjonalt er en stor prestasjon. Det viser at Øksnes Entreprenør er en markedsleder. For å vinne må du score høyt på innovasjon, etikk og driftsresultater, og være blant de aller dyktigste bedriftene i Europa, sier Adrian Tripp som er CEO i European Business Awards.

Øksnes Entreprenør skal nå til Warszawa 3. og 4. desember for å konkurrere om å bli best i Europa i deres kategori. Her skal de konkurrere mot andre landsfinalister, og en uavhengig jury skal kåre vinneren på en gallamiddag.

Skal være best på arktiske forhold

Øksnes Entreprenør omsatte i 2018 for nesten 250 millioner kroner, og hadde en driftsmargin på sju prosent. Dette er da dobbelt som mye som bransjesnittet på 2,9 prosent regnet ut i fagbladet Byggeindustriens oversikt over Norges største entreprenører. Reinholdtsen er ikke i tvil om hvorfor de lykkes så godt.

– Vi har tålmodig bygget opp bedriften over flere år. Vår styrke er at vi er her i Nord, og målet er å være best på å bygge boliger, kaier og industribygg som tåler et arktisk klima. Vi har en ekstrem lojalitet til kvalitet i selskapet, og kravene vi stiller til hverandre bygger lojalitet. Folk slutter ikke her, de er stolt av bedriften sin. Vi er venner og familie som bryr seg om hverandre, og det gir seg utslag i gode leveranser, sier Reinholdtsen som gleder seg til å pusse skoene og reise til Polen i desember.

– Målet er å bli best i Europa. Vi har en spennende historie å fortelle, og skal overbevise dommerne. Vi kommer fra liten landsdel der vi ikke kan risikere å bli omtalt negativt. Vår fremtidige suksess ligger i ryktet vårt og det er et enormt potensiale her i nordområdene, avslutter Reinholdtsen.

Øvrige norske vinnere i ulike kategorier var Autostore, Clarion Hotel, Fjordkraft, Viken Fiber, Tomra og Vitari. Les mer om konkurransen på https://www.businessawardseurope.com/