Øksnes Høyre går i forhandlinger med Sp og Frp. Ligger an til at Jon Danielsen blir ordfører

Øksnes

– Vi kom frem til at vi skulle kontakte Senterpartiet og Frp om å starte forhandlinger mandag kveld, forteller Johnny Rinde Johansen i Øksnes Høyre til VOL søndag kveld.

Han ønsker ikke å gå i detaljer om hvorfor det landet som det gjorde, men sier at det ble mest naturlig å gå den veien.

– Vi gikk gjennom alle spørsmål og svar systematisk. Det ble en veldig kortfattet diskusjon, og det ble tidlig klart hvilket resultat vi gikk for, sier han.

Ordknapp

Da VOL ringer John Danielsen søndag kveld, bekrefter han at han og Senterpartiet skal i forhandlinger.

– Vi har vært i samtaler og skal nå i forhandlinger. Vi har visst at dette ble en mulig posisjon for oss. Og, ja, lykkes vi med forhandlingene, ligger det an til å at jeg blir ordfører. Men nå skal vi først forhandle, så noe mer enn det kan jeg foreløpig ikke si, sier en ordknapp Danielsen til VOL søndag kveld.

Danielsen er for øvrig ikke ukjent med ordførervervet, og var varaordfører i perioden 2003-2007, og ordfører fra 2007-2011, men da for Arbeiderpartiet.

Skuffet Bråthen

Karianne Bråthen, som har vært ordfører i Øksnes den siste perioden, var ikke videre begeistret for valget til Øksnes Høyre, noe hun bekrefter da VOL slår på tråden søndag kveld.

– Jeg er selvfølgelig skuffet. Jeg hadde i alle fall håpet at vi kunne gå i dialog om forhandlinger. Men nå har de gjort et valg, og slik er det, sier hun.

På spørsmål om hun er klar for å gi fra seg ordførervervet til Danielsen, svarer hun:

– Dersom de lykkes med forhandlingene, blir Danielsen ordfører, men først sal det forhandles, sier hun.

– Tror vi blir enige

Leder i Øksnes Frp, Ken-Ivan Reinholdtsen, bekrefter også overfor VOL at de har takket ja til forhandlinger.

– Dette har lagt i kortene hele veien, men vi visste jo ikke utfallet av spørsmålene og hvilken vei medlemsmøte bestemte seg for å gå. Jeg har forstått det slik at hva partiene tenkte ut fra forhandlingene har spilt en rolle for valget, og de har nok fått svarene som de ønsket, sier Reinholdtsen, før han legger til.

– Jeg tror at vi kommer til å bli enige.

48 timers frist

Rinde Johansen i Øksnes Høyre sier at han regner med resultatet av forhandlingene er klart i løpet av 48 timer.

– Går alt etter planen er vi ferdigforhandlet i løpet av to døgn, sier han.