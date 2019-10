Linnea spilte fra start, og mange vesterålinger i spennende fotballsluttspurt

Øksnes

Kampen var derimot ikke vesterålingens eliteseriedebut, som kom mot LSK-kvinner i slutten av august. 16-åringen syntes det var givende, men også utfordrende å starte en kamp på øverste nivået.

– Det var litt slitsomt, men først og fremst var det veldig lærerikt å kjenne på det å være inne på banen i en lengre tidsperiode og ikke bare på slutten. Jeg syntes det var ganske høyt nivå, og særlig tøft i duellspillet. I tillegg gikk det veldig fort, forteller Solvoll Laupstad til VOL.

Øksnesværingen ble byttet ut etter 74 minutter. På spørsmål om hun er tilfreds med egen innsats, er hun ddiket bare delvis.

– Innsatsen min var ok, men jeg hadde mer å gi. Jeg føler at jeg ikke fikk vist meg veldig fram, men jeg gjorde mitt beste. Nå er det bare å prestere bra på trening og kamp fremover, sier hun.

Etter kampen mot Sandviken ligger bergenslaget på en niendeplass på tabellen, og nærmer seg i så måte nedrykksstreken. Lyn ligger på kvalikplassen, med ett poeng mindre enn Arna-Bjørnar. Selv om det ble tap, mener den unge fotballspilleren at de burdet vunnet kampen.

– Vi burde i alle fall scoret, men vi klarte ikke helt å gjøre det som var planlagt. Nå må vi spille bra de siste kampene, sier hun.

Hverdagen for Solvoll Laupstad består i stor grad av fotball. I tillegg til seks treninger med Arna-Bjørnar per uke, trener hun også flere fotballøkter ved toppfotballinja på Tertnes videregående skole. Målet hennes er å ta gradvise skritt, og allerede fra neste sesong håper hun å være fast i startelleveren.

– Det er i alle fall målet, men jeg har ikke noe hastverk, slår Linnea Solvoll Laupstad fast.

Flere i utlendighet

Flere vesterålinger spiller for Medkila i 1. divisjon for kvinner. Liv Solveig Miklegard har spilt 11 kamper for førstedivisjonslaget. Emilie Dahl. som er sortlandsspiller med erfaring fra Innstranda, har spilt seks kamper i år. Morild-spilleren Nemine Elise Steffensen har spilt 12 kamper. Medkila ligger på femteplass når det gjenstår fire kamper. Det er svært tett i serien. Fløya leder med 38 poeng. Syv poeng skiller de fem øverste lagene. Ingenting er helt avgjort.

I PostNord-ligaen avd. 2 er det tre nordnorske lag, Alta, Mjølner og Senja.

I Alta spiller Tobias Nygård Vibe og Simon Laugsand. Begge var på banen da laget tapte 1-0 for Florø. Alta har 34 poeng, 10 poeng mindre enn serielederen, men 16 poeng mer enn Senja, som ligger som første lag under streken.

Sondre Laugsand er Senja-spiller. Senja kan fortsatt berge plassen. Det er fem poeng opp til Odd2, som ligger over nedrykksstreken. Disse lagene møtes mandag. Ved Senja-seier ser det mye lysere ut, med tap mye verre.

Mjølner har ett poeng mindre enn Senja, og har fortsatt en teoretisk sjanse til å berge plassen. Mathias Dahl Abelsen spiller for Mjølner.

Martin Berg spiller for Bærum. Han var ikke på banen da hans lag stortapte denne helga. Laget ligger an til å fornye kontrakten.

Vesterålslaget

Finnsnes er «vesterålslaget» fremfor noen med fire vesterålinger i sving. Det gjelder Aloyseous-brødrene (Julian og Thomas) samt Jonathan Barlow og Ingar Angell Nicolaysen. Alle fire spilte i helga da laget spilte 1-1 mot Bodø/Glimt 2. Thomas Aloyseous skåret målet. Thomas har i alt 14 nettkjenninger for Finnsnes i årets serie, og har dermed skåret nest mest mål for klubben i år. Han er ett mål bak Vebjørn Valle Grunnvoll, som ligger på tredjeplass i hele divisjonen, fem mål bak Junkeren-spilleren Ivar Johannes Jakobsen Unhjem.

Laget ligger på andreplass i serien, og har fortsatt en fair sjanse til å vinne divisjonen. Fløya leder med tre poeng. Finnsnes har kamper mot Leknes, Tromsø2, Skjervøy og Harstad igjen. Fløya møter Gjelleråsen, Leknes, Harstad og Tromsø2.

I Bodø/Glimt2 har Adan Hussein fått spille i seks kamper i tredjedivisjon. Den tidligere Bø- og Luna-spilleren fikk rødt kort i den siste kampen han var på banen, og stod derfor over denne serierunden. Han har også spilt kamper i HESA-serien, og har notert seg for to nettkjenninger i den serien.