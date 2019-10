Ikke bredbåndsmidler til Øksnes

Øksnes

Det var i mai i år at kommunen leverte søknad om bredbåndsmidler. Nordland fylkeskommune har nå vurdert prosjektet på bakgrunn av de opplysninger som foreligger og beklager å måtte meddele at søknaden ikke kan imøtekommes.

Appell for fiberutbygging Befolkningen i området Steinlandsfjord - Lifjord har samlet seg i håp om at deres appell til Øksnes kommune vedrørende støtte til fiber-utbygging skal bli hørt.

– Øksnes kommune har både næringsliv og reiselivsbedrifter som ofte har tilhold på usentrale lokaliteter, og som har behov for et nett med god kvalitet. De steder som har behov for oppgradering er spredt over store deler av kommunen. De har i dag bredbånd via radiolink. Dette er områder med meget spredt bebyggelse og hvor signalene, på grunn av terrenget, tidvis må tilpasses den enkelte bygning, redegjør fylkeskommunen i avslagsbrevet overfor kommunen.

Nordland fylkeskommune påpeker at de tidligere har gitt støtte til et større fiberprosjekt; fra Myre til Stø. Dette prosjektet ga høyhastighetsbredbånd til både private og bedrifter langs traseen.

Ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt

– Øksnes har imidlertid som tidligere nevnt mange usentrale steder med spredt bebyggelse, hvor det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge fiber, men hvor bredbånd via andre teknologier kan gi et tilbud på et akseptabelt nivå til en lavere kostnad. Det omsøkte prosjektet vil gi disse områdene et forbedret tilbud, med mer stabilitet og også høyere kapasitet, påpekes det.

Fylkeskommunen viser videre til at i følge Nkoms dekningskart er det kun 2 husstander med mindre enn 10 Mbit/s (7 prosent) i det aktuelle området, men det ustabile radionettet leverer dårlig kapasitet, slik at det reelle tallet nok er adskillig høyere.

– Prosjektet er ikke berettiget til støtte da det ikke oppfyller kravet om at minst 80 prosent av husstandene skal ha tilbud om mindre enn 10 Mbit/s eller kun ha tilbud fra Telenors kobbernett på mellom 10 og 30 Mbit/s, fastslår fylkeskommunen.

Det er ikke klageadgang på denne ordningen, presiseres det.