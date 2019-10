Ragni Steen Knudsen utmerket seg i debuten

Øksnes

Det ble seier i åpningskampen for den tidligere Øksil-spilleren, som fram til sist sommer oppholdt seg fire år i USA der hun spilte volleyball for The University of Texas Rio Grande Valley.

Sist lørdag utmerket Steen Knudsen seg i kampen mot VC Wiesbaden, ifølge hjemmesiden til det tyske laget.

Poengsamler

– Ragni Steen Knudsen viste seg å være poengsamleren i de to første settene. Men ikke bare det. I forsvar fisket hun tilsynelatende uoppnåelige baller fra bakken. Så det første settet gikk fort, men fortjent til NawaRo, skriver klubben i rosende ordelag.

Til Bladet Vesterålen uttalte Steen Knudsen etter kampen at hun synes debuten gikk overraskende bra.

– Det var en fantastisk atmosfære og kjempeartig å spille med mye høylytte folk på tribunene. Vi lå under i alle settene, men vi klarte å presse når vi var nødt til det og gjorde totalt sett færre feil enn VC Wiesbaden, forteller Knudsen ifølge avisa.

NawaRo spiller på det øverste nivået i tysk volleysport, Bundesligaen, og Ragni uttalte til VOL i juli at hun må utvikle seg videre og vise at hun er verdig en plass på laget. Under tiden i USA spilte hun stort sett med yngre spillere, mens tilværelsen på det tyske laget blir noe helt annet.

Ragni Steen Knudsen blir proff i Tyskland Volleyballspilleren Ragni Steen Knudsen (24) har nylig lagt bak seg en fire år lang volleykarriere i USA og tar nå enda ett skritt videre på karrierestigen. Snart venter profflivet i tysk bundesliga og en helt ny tilværelse for øksnesværingen.

– I Tyskland møter jeg mange voksne spillere som har et helt annet nivå inne enn hva tilfellet var i USA. Derfor må jeg trene godt og utvikle meg videre for å vise meg verdig plassen i laget, mente Ragni før sin proffdebut.

Hvilke ambisjoner har så Ragni for sin karriere på volleybanen?, undret vi i juli. Hun sa da at hun i første omgang er glad for å være der hun er i dag, og vil ta ting litt som de kommer.

– Jeg har ambisjon om å bli så god som jeg bare kan og samtidig nyte tilværelsen i Tyskland. En helt ny kultur og nye mennesker blir spennende, var hennes tanker før avreise til Tyskland.

Nå ser det altså ut til at 24 år gamle Ragni allerede har slått an i tysk bundesliga, det øverste nivået for volleysporten.