2 x Nordeng i NM terrengløp i helga

Øksnes

Johan Nordeng skal løpe 4Km i 15-16 årsklassen, mens August Nordeng skal løpe 10 Km i seniorklassen. De er begge langrennsløpere og bruker terreng-NM som en del av oppkjøringa fram mot skisesongen.

– Vi har moderate forventninger til plassering på resultatlista, sier August. Løp i terrenget er selvsagt en del av treningsgrunnlaget, men vi har ikke lagt ned allverden med spesifikk konkurransetrening fram mot dette løpet. Det skal likevel bli moro å måle fart og krefter mot de beste i landet, også medlemmer av langrennslandslaget, sier brødrene Nordeng.

Helga etter arrangeres Hytteplanmila i Hønefoss, et av Norges raskeste milløp, med 3800 deltakere. Da får de to følge av også Sivert Nordeng slik at Alsvåg IL kan stille med tre løpere den helga.