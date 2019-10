Sølv til Johan Nordeng i terrengløp-NM

Øksnes

Vol skrev før helga om August og Johan Nordeng som begge skulle løpe NM i dag. Søndag formiddag gjorde Johan Nordeng det særs skarpt da han løp inn til sølv i Frognerparken.

Nordeng løp i klassen for menn 16 år og sprang i mål på like over 22 minutter på løypa på litt over fire kilometer.

Esten Hansen-Møllerud Hauen fra Ren Eng FIK friidrett vant og Erlend Kringeland fra Stord IL tok bronsen.

Sølvmedajljøren var fornøyd etter løpet:

– Det var et bra løp. jeg er ikke i min aller beste form, men med tanke på resultatet må jeg nesten være fornøyd, sier han til Vol på telefon fra Oslo.

Han beskriver løpet sitt slik:

– Løypa var kupert og sleip. Det var veldig glatt og gjørmete og egentlig ei ganske tøff løype. Jeg begynte kanskje litt hardt og dabbet litt av på slutten. Men et ok gjennomført løp, sier 16-åringen.

August Nordeng løper i sin klasse klokken 14:30. Løpet kan du se direkte her.