ØKSIL tapte 0-3 for BK Tromsø i åttendedelsfinalen

Øksnes

De møtte BK Tromsø i Øksneshallen søndag. Det endte med et klart 0-3 tap.

BK Tromsø vant med sifrene 17-25, 16-25 og 21-25.

BK Tromsø er ett nivå over ØKSIL i seriesystemet. ØKSIL er på nivå 2.

ØKSIL-trener Hanne Steen var optimistisk til tross for at det ble et klart tap. Hun så ting ved ØKSIL-spillet som gledet.

– Jeg synes kampen var en opptur. Vi hadde mye bedre mottak i denne kampen. Det er ennå et stykke igjen til vi når målet, men i lange perioder får vi mottakene til, sier Steen.

Hun syntes også det unge ØKSIL-laget trykket bra til i angrepsspillet.

– Slett ikke verst, konstaterer hun.

Hun peker på at dagens ØKSIL-lag hadde to 15-åringer på banen stort sett under hele kampen (Ane Staven og Julianne Haugom), men også rutinerte spillere som Caroline Lassesen og Marianne Loftesnes. Hovedstammen består av unge spillere.

Neste helg kommer Sandnes på besøk. Dette er et lag som har gode spillere, men som ØKSIL tradisjonelt har et bra grep om.

– Jeg vet at Sandnes irriterer seg over at ØKSIL aldri gir seg i ballvekslingene. Vi jobber for å få til en seier, og det kan bli allerede til helga, mener Steen som nevner at siden at laget er ungt har trenerstaben i bakhodet at prestasjonene kommer til å svinge fra kamp til kamp.