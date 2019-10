– Denne fuglen skal normalt sett ikke være her. Den har nok bommet på retningen

Øksnes

– Det var helt tilfeldig at jeg fikk øye på fuglen, som jeg aldri har sett tidligere. Den var veldig vakker med et striper på både kroppen og hode, i tillegg til et langt nebb, sier Moen til Vol, og forteller at hun fikk tatt noen mobilbilder av fuglen før den forsvant.

En hærfugl er en art i hærfuglfamilien som holder til i store deler av Europa, Asia og Nord-Afrika. Fuglen har en karakteristisk og kraftig farget fjærdrakt i svart, hvitt og oransje, og en fjærkam på hodet som reiser seg når fuglen blir opphisset.

Utbredt i Europa

Ornitolog og fugleekspert John Stenersen i Henningsvær, sier til Vol at hærfuglen finnes mange steder i verden.

– Den er utbredt i store deler av Sør-Europa, Nord-Afrika og langt østover i Asia. Men den skal ikke være så langt nord som hos oss, sier han.

Stenersen sier at det på denne tiden av året er typisk at fugler kommer fra både sør og øst, og skal trekke sørover. Men så bommer de på retningen og havner i nord og langt vest.

– Jeg tipper at det er det som har skjedd i dette tilfellet. Fugler av denne typen havner før eller senere på kysten. Sjeldne fugler har en tendens til å dukke opp ute langs kysten, fordi de ikke har noe annet valg enn å følge kysten nedover. At de flyr rett ut i havet, er sjeldent, forklarer han.

Overlever ikke vinteren

Ifølge Stenersen er hærfuglen en veldig karismatisk fugl, som er fin å se på.

– Fuglen kjennetegnes også av at den kan holde seg skjult, men at den også søker mat i åpne områder, og da er den lettere å få øye på, sier han.

På spørsmål om en hærfugl er kapabel til å overleve vinteren i Nord-Norge, svarer han at det er lite sannsynlig.

– Med tanke på at fuglen i hovedsak holder til i varmere strøk, er det liten sjans for at disse individene overlever vinteren i nord. Vi har lite kunnskap om hvilken skjebne slike fugler som forviller seg hit, lider, sier Stenersen.

– Som et beslektet eksempel, kan jeg nevne at det for noen år siden ble fanget en ringmerket sibirtrost på Træna. En stund senere ble samme fuglen fanget på Shetland, legger han til.

Tror det er europeisk art

Det finnes flere underarter av hærfuglen. Den europeiske underarten har vid utbredelse fra Sør- og Mellom-Europa til Nord-Afrika og det vestlige Asia. Stenersen er ganske sikker på at fuglen som ble observert i Øksnes, er av den europeiske arten, og har ikke har hørt om andre typer hærfugl i Europa.

– Dette fordi det er en rekke andre underarter, med lokal og regional utbredelse langt unna oss, ikke bare Øst-Asia og Sørlige Afrika, slår John Stenersen fast.