Øksil gir billettinntekter til kreftsaken

Øksnes

– Oktober er en måned som i flere år har blitt brukt til å markere kreftsaken, med søkelys på kvinner. Jentene i Øksil er opptatt av det som skjer rundt dem. De fleste kjenner noen eller er selv indirekte eller direkte berørt av kreft. Vi synes derfor det er fint og meningsfylt å kunne sette søkelys på dette ved at billettinntektene går til en så god sak, forteller Øksil-trener, Hanne Steen.

Når det gjelder selve kampen mot Sandnes, tror Steen at det blir en tøff affære, og forteller at gjestelaget fra Rogaland består av en blanding mellom rutinerte og mindre rutinerte spillere, ikke helt ulikt Øksil-stallen.

– Vi er nok ganske jevnbyrdige, men det er en kamp der det er mulig for oss å dra i land seieren, sier Steen.

Ellers gleder treneren seg over at Øksil endelig kan stille fullt lag mot Sandnes. Hun håper også at jentene hever seg enda et hakk lørdag formiddag.

– Vi har vært litt svake i mottak, noe som ble bedre i andre kampen mot OSI. Vi hadde bedre kontroll mot BK Tromsø, der vi hadde en god angrepsperiode. Jeg synes at det går fremover, sakte men sikkert. Vi har et ungt lag og har spilt med 15-åringer, som nå får erfaring på seniornivå, sier Hanne Steen.

Kampen mellom Øksil og Sandnes kan du se direkte på Vol fra kl. 14.00 lørdag.,