Øksnes vil snakke ut med Fylkesmannen i Nordland

Øksnes

– Det er ikke tvil om at der har vært en del uroligheter mellom kommunen og fylkesmannen. Det gjelder som for eksempel industriområdet i Staven, handelsbygg, «hjellesaken» på Klo og Kjærlighetshaugen, sier ordfører John Danielsen (Sp).

Vil utvikle kommunen

Karlsen kommer etter invitasjon.

– Vi har ei utfordring, vi må se på hvordan vi skal komme oss bort fra disse «kollisjonene» mellom staten og kommunen. Vi ønsker å videreutvikle kommunen. Dette er næringslivet veldig klare på, sier Danielsen,

Han viser til at ting tar for lang tid, og mener Øksnes møter for lite forståelse.

– For eksempel har vi holdt på med reguleringsplan for Staven i fire år. Det er ikke god nok forståelse for den typen næringsvirksomhet som vi har. Dette besøket vil forhåpentligvis gi Fylkesmannen større kunnskap om de utfordringene vi har, sier han.

– Nyttig for alle

Ordføreren viser til at det er store forskjeller mellom Øksnes og Bodø, og tror dialogmøtet vil være nyttig for alle parter.

– Vi er veldig glad for at Fylkesmannen på kort tid sa ja til å komme hit. Både utfordringene, mulighetene og løsningen ligger og i hendene på offentlig forvaltning, påpeker han.

– Vi trenger vekst i Vesterålen. Vi har en av de største fornybare ressurser og vi har et næringsliv som er ekspansive og som ønsker vekst. Et dialogmøte som det vi skal ha, har vært et ønsket fra næringslivet, slår John Danielsen fast.