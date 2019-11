De kommer til Skreifestivalen

Øksnes

Det står å lese på arrangementets Facebook-side. Neste års festival, som blir den 12 i rekken, finner sted mellom 12.- og 16. februar.

Intensjonen med festivalen er å markere og ikke minst spre kunnskap om skreien og den Nord-Norske kystkulturen.



«I fem dager til ende skal Øksnes settes på kartet med ulike arrangementer for alle aldersgrupper. Det blir alt fra faglig innhold og møteplasser for næringen, til gode matopplevelser og underholdning for barn», heter det i omtalen på Facebook.



Det øvrige festivalprogrammet blir ifølge arrangementskomiteen presentert fortløpende.