– Hvor er posisjonens budsjettforslag?

Øksnes

Administrasjonens budsjettforslag for 2020 og økonomiplanen fram til 2023 viser at det er utfordrende å drifte Øksnes kommune.

– Det er forferdelig trist at ikke posisjonpartiene Sp, Frp og H er ærlige og presenterer sine alternative budsjetter i god tid før sluttbehandlingen i kommunestyret 10. desember. I dag legger Ap fram vårt alternative budsjett, slik at Øksnes befolkning får innsyn i hvilke tanker og prioriteringer vi gjør oss. At ikke posisjonen gjør det samme, er synd, uttalte Karianne B. Bråthen (Ap) under møtet.

Hun begrunner dette i en pause i møtet med at Øksnes sin befolkning og de ansatte i kommunen, som blir berørt av et kommunebudsjett, på denne måten ikke får direkte innsyn i posisjonens budsjettforslag i god tid før sluttbehandlingen 10. desember.

– Posisjonen valgte i dag å stemme for rådmannens forslag. Men jeg blir veldig overrasket om posisjonen når budsjett skal vedtas i kommunestyret, ikke kommer med en rekke endringsforslag. Disse endringene får ikke vi folkevalgte i opposisjonen, samt den generelle befolkningen, mulighet til å fordøye og ta stilling til før desembermøtet. Og det er trist, sier Bråthen til Vol.

Hun fikk støtte i formannskapet i sitt syn fra partikollega Geir Rognan, samt Øksnes Venstres Jørn Martinussen.

Da formannskapet kom til avstemning, ble administrasjonens budsjettforslag vedtatt mot stemmene fra nettopp Ap og V.