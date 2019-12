Øksnes

I dag var en delegasjon fra Vesterålen i Bodø, i forkant av fylkestingets dom over de lokale studietilbudene i regionen.

- Vi har formidlet budskapet om viktigheten av vg2 fiske og fangst og vg1 restaurant og matfag. Her har vi stått sammen, sier Karianne B. Bråthen, gruppeleder Øksnes Ap, og Utdanningsforbundet ved Solveig Østingsen.



- Nå krysser vi fingrene og håper våre innspill tas til følge. Vi fikk kun to minutter til å snakke om disse to tilbudene, påpeker duoen.