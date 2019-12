Øksnes Entreprenør ble kåret til Europas beste bedrift

Øksnes

– Dette er uvirkelig, sier daglig leder i Øksnes Entreprenør, Stian Reinholdtsen til Vol.

Øksnes Entreprenør har konkurrert med 150.000 bedrifter i forbindelse med kåringen, og det har derfor vært mange om beinet når prisvinneren skulle kåres.

Kriteriene for å vinne prisen inkluderer blant annet at selskapet må være best på lønnsomhet, godt samarbeid, etikk og god kundebehandling innenfor kategorien de var nominert i.

Reinholdtsen sier at han var ekstra ydmyk når visepresidenten i British Petroleum uttalte under tildelingen at Øksnes Entreprenør er et imponerende selskap.

– Dette er en stor dag for Øksnes Entreprenør og alle de ansatte, og Øksnes og for hele Vesterålen, sier han.

På spørsmål om hva prisen betyr for bedriften, svarer Reinholdtsen at det er vanskelig å svare på.

– Hva det eksakt vil bety er vrient å svare på. Men det er først og fremst et bevis på at vi driver bra, og så skaper det stolthet. Den største verdien er at de ansatte blir enda mer stolt over å jobbe i selskapet, slår Stian Reinholdtsen fast.