Øksnes Vekst reagerer på kutt for tilrettelagte arbeidsplasser

Øksnes

«Forslag om mulig kutt av 12 Varig Tilrettelagte Arbeidsplasser ved Øksnes Vekst AS

I kommunens økonomiplan for 2020-2023 ligger det forslag om mulige kutt av 12 Varig Tilrettelagte Arbeidsplasser ved Øksnes Vekst AS. Kuttene tenkes å gi en årlig besparelse på kr 490.140,-.

Øksnes kommune eier 100% av Øksnes Vekst AS. Gjennom Øksnes Vekst AS får noen av kommunens innbyggere mulighet til deltakelse i arbeidslivet og til kvalifisering innen produksjoner og tjenester som er tilpasset den enkeltes ressurser og arbeidsevne. Bedriftens produksjoner og tjenester er overførbare til det ordinære arbeidsmarkedet. VTA ansatte har mulighet til å være i ordinært arbeid, som en overgang eller gjennom en permisjonsperiode.

Arbeid er vår tids største sosiale faktor, ved å tilhøre et sosialt fellesskap, gjennom mestring og utvikling. Gjennom arbeid får den ansatte anerkjennelse og tilhørighet. Det er lett å ta egen mulighet for å være i arbeid som en selvfølge. Denne muligheten tilhører ikke alle, men verdien av å være i arbeid tilhører alle.

Øksnes Vekst AS inviterte til Årets Viktigste Frokost den 27.08.19. Under frokosten ble det lagt vekt på verdien av— og behovet for VTA plasser, spesielt til unge utviklingshemmede som står uten tilbud etter endt skolegang. I Nordland fylke er det kun 15% av utviklingshemmede mellom 18 og 25 år som har en VTA plass. 85% står dermed utenfor arbeidslivet. Dette er en gruppe som både ønsker og har kapasitet til å jobbe og bidra i samfunnet og som trenger hjelp for å komme seg i arbeid. Regjering og Storting har som mål å utvide antall VTA plasser på landsbasis.

Endringer i NAV Nordlands tiltaksstrategi har resultert i at bedriften fra mars 2020 har fått oppsigelse av 5 forhåndsgodkjente tiltaksplasser, Arbeidsforberedende Tiltak. Dette medfører et stort økonomisk tap for bedriften, og har bidratt til at omstillingsprosesser er startet.

Øksnes kommune har en medfinansieringsavtale med Øksnes Vekst AS. Kommunen dekker 25% av kostnaden til en VTA plass. Resten mottar vi i tilskudd fra staten. Kostanden for arbeidstilbud til 12 VTA ansatte er kr 490.140,-. Et kutt på 12 VTA plasser medfører videre at Øksnes Vekst AS taper ca kr 2 mill. i statlig tilskudd. Det statlige tilskuddet går til lønn til ordinært ansatte og til VTA ansatte, som gjennom fast arbeid ser mulighet for å bo i kommunen, som produserer varer og tjenester for kommunen, som skatter av sin lønn og får utvidet kjøpekraft, som igjen kommer kommunen til gode. Et kutt av 12 VTA plasser er et irreversibelt valg å ta. Plassene er uerstattelige. De kan ikke settes i parentes og hentes frem igjen. Det er dermed kr 2 mill. vi ikke får tilbake.

Med dette ønsker vi å presisere at å spare kr 490.140,- på kommunens budsjett vil få følgende konsekvenser:

-12 personer i VTA tiltaket blir uten arbeid

-12 VTA plasser fås ikke tilbake

-2-3 ordinære stillinger i Øksnes blir borte

- Ca. kr 2 mill. i statlig tilskudd blir borte

- Store deler av en god tjenesteproduksjon i Øksnes Vekst AS blir borte

- Andre tjenestebehov vil fort melde seg hos noen av de som blir uten arbeid, noe som igjen vil koste kommunen.

Vi ber om at Øksnes kommunes politiske partier har det totale bildet av konsekvensene ved kutt i VTA plasser med seg, når budsjett skal opp til behandling».