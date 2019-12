For dårlig vannkvalitet - stenger bassenget

Øksnes

Øksnes kommune tar som en del av internkontrollen regelmessige prøver av bassengvannet. Siste vannprøve viser at vannkvaliteten ikke tilfredsstiller kravet i bassengforskriften til vannkvalitet. Avvikene skal ikke være helsefarlige isolert sett, men er like fult et avvik fra bassengforskriften.

Det vil bli sendt inn nye vannprøver for å verifisere forrige prøve. Resultatet av ny prøve vil ikke være klart før i slutten av neste uke.

– For å være på den sikre siden vil derfor bassenget stenges umiddelbart, og vil forbli stengt resten av året. Øksnes kommune beklager de som blir berørt av dette, opplyser Øksnes kommune.