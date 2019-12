Ingen tilrettelagt-plasser ved Øksnes Vekst er nedlagt

Øksnes

– Misforståelsen har nok skjedd med at det i rådmannens forslag til budsjett var en kolonne der besparelsen ved nedleggelse av Varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) ved Øksnes Vekst er på kr. 500.000,- pr år i 2021, 2022 og 2023 fremkommer, redegjør Danielsen.

Øksnes Vekst reagerer på kutt for tilrettelagte arbeidsplasser Daglig leder Tove Brun og styreleder Jonny Rinde Johansen i Øksnes Vekst påpeker konsekvensene i kutt i ordningen for tilrettelagte arbeidsplasser i dette brevet til politikerne i Øksnes.

Han presiserer at dette er tiltak som bare er nevnt men ikke tatt med i forslaget til budsjett fra Rådmannen. Kommunestyret vedtok heller ingen kutt av VTA plasser, påpeker han.

– Ordfører håper med dette at eventuelle misforståelser dermed er oppklart og at folket og selvsagt brukerne er trygge på at ingen plasser er vurdert nedlagt av kommunestyret i budsjett og økonomiplan for 2020 – 2023. Øksnes Vekst er også orientert om dette etter at det kom frem i media, opplyser ordfører Danielsen.