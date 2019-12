«Hysespesialisten» med ny båt

Øksnes

Vol skrev i februar i år om det effektive mannskapet om bord «Olafur», som vi valgte å omtale som «hysespesialiser».

Med sin 10,99 meter lille sjark fisket islandske Olafur F. Einarsson og mannskap i 2018 hele 445 tonn hyse, 169 tonn brosme og 78 tonn lange, i tillegg til andre mer vanlige fiskeslag. Bortsett fra trålerne var det kun 35 meter lange «Leander» som fisket mer hyse i Vesterålen i fjor. – Vi ror hele året, og det er bare slik det skal være, uttalte Einarsson til Vol da.

Største i sitt slag

Nå har Einarsson gått til anskaffelse av den 14,94 meter lange plastbåten «Einar» som er på 32 bruttotonn, har plass til 25-30 tonn fisk i rommet og er utstyrt med et automatisk linesystem på 25.000 krok.

Dermed er skipper og eier Olafur Fridbert Einarsson (46) innehaver av de to største fartøyene som er produsert ved Trefjar-fabrikken på Island, fastslår Kyst og Fjord.

10 år gamle «Olafur II» er riktignok 2 cm lengre enn nykommeren, men en hel meter smalere. For noen uker siden gikk «Einar» for egen maskin fra Island til Norge, og de siste par ukene har båten fisket for Vesterålen med hyselina.

– «Einar» fungerer akkurat som den skal. Vi har fått en helt ny hverdag, med god plass på arbeidsdekket og en gyro som sikrer en rolig båt. Nå skal vi levere mest mulig av kvota lokalt her i Vesterålen, med best mulig kvalitet og med mest mulig helårlig drift, sier islendingen som har bodd i Norge i et drøyt tiår til Kyst og Fjord.

Einarsson fortalte sist vinter at han kom til Myre fra Island i ei tid da det var langt tøffere tider på Island enn i Norge for en som ønsker å være heltidsfisker.

– Etter å ha fisket i den åpne gruppen ei tid, bestemte jeg meg etter et par år å skaffe egne kvoter for å ha et skikkelig grunnlag for videre satsning. I dag er det full fart hver dag, så fremst været tillater det, fortalte han over en kopp kaffe om bord i sjarken sist februar.

Kjøpet av nybåten «Einar» innebærer at islendingens første båt, «Olafur» er solgt. Sommarøy Produksjonslag, som nylig skiftet navn til Holmøy Fiskemottak, var med og finansiere «Olavur II», men ikke «Einar». Islendingen regner med å lande store deler av kvota hos Holmøy, men at det også er et prisspørsmål.

– Det er greie folk og fin service der. Det er mange grunner til å fortsette å lande der, sier han til Kyst og Fjord.

Totalt er det nå 12-13 ansatte på de to båtene.

Det har ikke lyktes Vol å få kontakt med Olafur Einarsson denne uken.