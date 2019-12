Extra Myre tildelt prisen for årets Øksnesbedrift 2019

Øksnes

Dette i en konkurranse som arrangeres av Øksnes Næringsforening hvor mer enn 89 aktive medlemsbedrifter deltar, opplyser administrerende direktør i Coop Nordland, Lars Arve Jakobsen i en pressemelding.

Utdrag begrunnelse for tildeling:

Prisen tildeles en bedrift som har vært tilstede over år i Øksnes. Bedriften må ha vist vilje og evne til å utvikle seg og ta samfunnsansvar. Sunn og god drift er et viktig kriterium. Mange i Øksnes har med rette følt et sterkt eierskap til bedriften. Prisen til årets Øksnesbedrift går til en handelsbedrift som har etablert seg i helt topp moderne butikklokaler i Øksnes Handelspark. Ikke nok med det, Handelsparken har kommet i stand som følge av handelsbedriftens ønske om å etablere et helt nytt og banebrytende spennende handelsmiljø i Myre og for Vesterålen. Prisen årets Øksnesbedrift 2019 tildeles Coop Extra Myre, som sammen med Coop Nordland SA og Coop Norge SA har bidratt til å løfte handelsvirksomheten i Øksnes.



Prisen er et kunstfotografi av Per Martin Jæger. Per Martin har som kjent forkjærlighet for Nordnorsk natur og naturfenomen. Dette fotografiet har motiver av Norges nasjonalfjell Stetinden.

–Vi i Coop Nordland er veldig takknemlig for å motta denne prisen. En pris som viser at befolkningen i Øksnes verdsetter vår satsning. Gjennom oppbyggingen av Øksnes handelspark har vi videreført vår filosofi om å reinvestere lokal kapital i ny verdiskapning. Vi er særlig stolte over at vi bidrar til vekst og utvikling i kommunen. Og kanskje mest av alt er vi stolte over våre dyktige medarbeidere på Myre som nå viderefører en tradisjonsrik virksomhet inn i en ny tid, sier administrerende direktør i Coop Nordland, Lars Arve Jakobsen.