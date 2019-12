Mener Øksnes-budsjettet ikke er lovlig vedtatt

Øksnes

De tre partiene har bedt fylkesmannen vurdere om kommunestyret har handlet korrekt. Partiene mener at Senterpartiet, Høyre og Frp ikke reelt fremmet forslag til budsjett og økonomiplan i formannskapet.

-Innstillingen til budsjettet- og økonomiplan skal normalt legges ut til alminnelig ettersyn tidlig nok til at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte forslagene.

Budsjettet og økonomiplan- som ble endelig vedtatt i kommunestyret – ble ikke lagt ut til alminnelig ettersyn. Dermed har ikke allmennheten fått anledning til reelt å vurdere det fremsatte forslaget, skriver Ellen P. Pedersen, Jørn Martinussen og Karianne Bråthen i et brev til Fylkesmannen i Nordland. De spør om fremgangsmåten er i tråd med kommuneloven.

Videre viser de tre til at det var tre forslag til behandling i kommunestyret.

-Det ble votert alternativt mellom de fremsatte forslag, og det ble oppnådd alminnelig flertall for Høyre, Senterpartiet og Frp sitt forslag ved første gangs votering. Ordføreren la i tillegg opp til ytterligere en votering selv om det var oppnådd alminnelig flertall ved første gangs votering, skriver de tre. Representantene mener dette ikke var korrekt fremgangsmåte.

-Kommunelovens saksbehandlingsregler har ingen bestemmelser knyttet til at folkevalgte organ i en og samme sak i ett og samme møte skal votere på nytt i samme sak etter at et forslag har fått flertall ved første gangs votering, skriver de. De tre viser at departementet tidligere er konsultert.

-De (departementet) har uttalt at man skal stemme på et budsjett, ikke mot et budsjett. Legges denne tolkningen til grunn ble opposisjonspartiene tvunget av møteleder til å votere i strid med loven, skriver de tre, som ber om lovlighetskontroll også på dette punktet.