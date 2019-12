Se behandlingen av saken mellom Øksnes kommune og Øksnesavisa

Øksnes

Bakteppet for at Øksnes kommune valgte å klage lokalavisa og deres redaktør inn for PFU, var blant annet at redaktøren, etter kommunens oppfatning, i en aviskommentar hadde gått langt i å antyde korrupsjon internt i Øksnes kommune.

Redaktør Hjalmar Martinussen uttalte i etterkant at han ikke har angret på sin språkbruk.

Øksnes kommunestyre gjorde et formelt vedtak i mars i år, der de tar avstand fra uttalelser fra redaktør Hjalmar Martinussen. Vedtaket lød slik: «Øksnes kommunestyre tar sterk avstand fra de påstander som er fremsatt av redaktør Hjalmar Martinussen mot ansatte i teknisk sektor samt uttalelser om mulig korrupsjon».

En måned tidligere gikk også daværende ordfører Karianne B. Bråthen ut i media og uttalte at hun som ordfører ikke finner seg i, og tok avstand fra bruken av ordet korrupsjon, i denne sammenhengen.





Formannskapet i Øksnes ble 4. juni i år informert av rådmannen at administrasjonen hadde valgt å klage Øksnesavisa inn for PFU.