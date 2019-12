Følg Radio Øksnes og Vol i årets nissejakt

Øksnes

– Det har etter hvert blitt et veldig kjært og morsomt innslag å planlegge og gjennomføre nissejakta, der flere titall øksnesværinger, ja kanskje flere hundre, hver lille julaften går ut i gatene på jakt etter nissen. Opplegget i år blir noe annerledes enn tidligere, og jeg kan bare oppfordre så mange som mulig til å følge sendingen på mandag. Jeg får i alle fall ikke den gode julestemninga i kroppen før jakten på meg er avsluttet sent på lille julaften, forteller nissen til Vol noen dager før det hele braker løs.

For de som ikke kjenner til Radio Øksnes sitt opplegg rundt nissejakta, kan det kanskje høres litt søkt ut at store deler av Øksnes sin befolkning hver lille julaften velger å bruke mange timer på å lokalisere nissen ett eller annet sted i Øksnes.

Nissajakta starter klokken 21 på kvelden, der nissen kommer med et hint om et geografisk sted i Øksnes. Jegerne skal i korte trekk så forsøke å komme seg til dette stedet, der neste ledetråd i jakten på nissen befinner seg. Men underveis i jakten kan det oppstå uforutsette ting.

– Ja, hvert år må jeg legge noen «snubletråder» eller avledningsmanøvere til jegerne for å ikke gjøre det for enkelt. Men for de som syntes dette høres interessant og spennende ut, så kan jeg bare oppfordre til å følge sendingen enten via Radio Øksnes eller Vol sine livesendinger førstkommende mandag, oppfordrer nissen.