Øksnes kommune med behov for støttekontakter

Øksnes

Kommunen søker nå etter aktive og engasjerte avlastere til barn og unge, til døgnavlastning i eget hjem.

– Vi har for tiden behov for 4 avlastningshjem. I utgangspunktet er det behov for 1 helg pr mnd. for hvert av barna, men man vil også måtte vurdere 1 ettermiddag midt i uka for ett av barna, påpeker kommunen.

Øksnes kommune har også behov for støttekontakter for unge og voksne. Støttekontakt er et tilbud til personer i alle aldre som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta i aktiviteter utenfor hjemmet.

– For nærmere informasjon eller for å søke om å bli støttekontakt eller avlaster, ta kontakt med Øksnes kommune, hjemmebaserte tjenester avdelingsleder eller enhetsleder, oppfordrer kommunen.