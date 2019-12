– Bli med på skreifest

Øksnes

Slik lyder oppfordringen fra styret for Vesterålen Skreifestival som går av stabelen på Myre 12. – 16. februar til neste år.

– Den saftige levra. Den potente rogna. Den gullende reine fisken. På Vesterålen Skreifestival kan du lære å prekevere, foredle og handtere skreien som har gitt oss næring, arbeid, stolthet og kultur fra dag én. Å handtere beste sort med kunnskap og fingerspitzgefühl kommer nemlig ikke av seg selv! Hos oss kan du lære deg å filetére som en ballettdanser og skjære tunger som en proff - og du lærer det fra folket som har det i ryggmargsrefleksen, heter det blant annet fra ildsjelene som står bak festivalen.

Variert program

For de som ikke kjenner til Vesterålen Skreifestival, så inneholder den en herlig blanding av faglig innhold og en god dose kulturelle innslag. Skreikonferansen er blitt et fast innslag, kokkekurs for barn, cafe og utstilling, kulinarisk aften, en egen fagdag, workshop på den videregående skolen, familieforestilling med kjente artister, standup og markedsdag, lokkes det videre med.

Når festivalen tar til i februar neste år, er det faktisk 12 gangen siden den spede begynnelsen at skreien hedres i Øksnes.

– Hannskreien og hunnskreien jager opp gjennom havet i en spiral, buk mot buk, mens de slår kraftig med sporene for å få melke og egg til å virvle ihop og lettere skal kunne befruktes. Hva skal man si, da? Ingen skrei, ingen deg og meg. Skreiens flørting der Golfstrømmen møter Kyststrømmen er en av verdens mest potente begivenheter. Dette fiskeribonanzaet har dannet selve livsgrunnlaget vårt i Lofoten og Vesterålen, leser vi på festivalens hjemmeside.

Skreien - fra norrøne skreið, som betyr å skride frem - valfarter fra Barentshavet til Lofoten og Vesterålen. Utenfor dørstokken vår gyter han i gjestmilde 4-6 plussgrader i vannet, og havet koker fra januar til april.