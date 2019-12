Alf (21) har brukt 36.000 kroner på fyrverkeri: – Jeg får et sånt kick

Øksnes





– Det er kanskje litt mye, men alltid morsomt. Det er sånn det burde være, sier Alf Rayner Olsen (21) til VG.

Fyrverkerientusiasten fra Vesterålen har blitt ett år eldre siden vi snakket med ham sist, men ikke noe mindre glad i fyrverkeri.

– Jeg vet ikke hva det er for noe, jeg er bare så glad i det, det har jeg vært bestandig, sier han og forteller at det verker når handledagene begynner å nærme seg.

– Jeg får et sånt kick. Det kan ikke beskrives. Det høres helt barnslig ut, snodig, men jeg klarer ikke å la være. Jeg kan gå inn for å kjøpe noe, også kommer jeg ut med fire poser fyrverkeri, ler han.

36.000

I fjor brukte han 43.000 kroner på fyrverkeri. Fordi han nå planlegger å bygge hus til kjæresten Cecilie Lockert, har Alf i år «bare» brukt 36.000 kroner på de fargesprakende himmeleksplosjonene, forteller han.

At kjæresten var med på butikken i år skal også ha spilt inn på at pengebruken i år er noe mindre enn i fjor.

– Hun har fått litt viljen sin. Jeg måtte redusere litt. Det er litt av årsaken, sier han.

– Er det verdt det da? Er det ikke noe du heller ville brukt pengene på?

– Nei, altså, jeg kunne godt brukt 100.000, hadde jeg bare hatt pengene. Det hadde ikke vært populært, men ..., sier han leende.

«Big Bird», «Bombard» og «Bom Festival».

Til sammen har han kjøpt mellom 50 til 60 batterier med fyrverkeri. Favorittene er «Big Bird», «Bombard» og «Bomb Festival».

– Fordi de går høyest og smeller bra! sier Alf.

Planen i kveld er å være sammen med familien og spise god mat – og å sende opp noen raketter mellom klokken seks og tolv. Men det meste av kruttet sparer Alf til midnatt. I år har han seriekoblet de største.

– De skal opp klokken tolv. Da tenner jeg bare på en lunte og slipper å tenke noe mer. Så får jeg med meg noe av fyrverkeriet selv, sier han.

Han håper været holder seg med opphold og lite vind. Om alt går bra og alle som ser på er fornøyd, er dagen, ifølge 21-åringen, berget.

Holder seg edru

– Er du ikke redd for at noe skal gå galt?

– Nei, jeg har peiling på dette og tar alle forholdsregler som går an å ta. Så at det går galt, det skal ikke gå, for å si det sånn, sier Alf.

For eksempel rører han ikke alkohol før alle rakettene er skutt opp.

Av andre forholdsregler følger han med på at folk står langt nok unna, og at han selv ikke lener seg over fyrverkeriet når det antennes. Samt å komme seg unna kjapt nok når lunten er tent, lister han opp.

Men hørselsvern har han fortsatt ikke gått til innkjøp av, i år som i fjor:

– Det er derfor jeg skyter de av. For å oppleve smellene. Det skal være litt smell på nyttårsaften.

Skulle heller hatt sydentur

Kjæresten Cecilie Lockert (25) sier hun er veldig fornøyd med at årets fyrverkeriinnkjøp er mindre enn i fjor. At de sparte litt.

– Ja, selvfølgelig. Det er jo masse penger, sier hun til VG.

– Hva skulle du helst sett at pengene ble brukt til?

– På en kjempefin sydentur.

– Måtte det mye overtalelse til?

– Nei, egentlig ikke. Han hadde lovet at i fjor kom til å bli det verste året. Men en vet jo aldri, plutselig så ..., flirer hun.

– Det er lov noen timer i året

Ifølge Olsen er det ingen som bor i området som reagerer på den omfattende fyrverkerioppskytingen han har drevet med de siste syv årene.

Han legger til at han ikke har noe sympati for folk som klager over at de høye smellene skremmer dyrene. Det synes han er idiotisk.

– Det er lov noen timer i året, presiserer han.

– I fjor sa du at du snuste på å jobbe som pyrotekniker. Hvordan går det med det?

– Jeg har jo lyst, men det er ikke noe jeg kommer til å gjøre med det første, sier Alf mens fellesfyrverkeriet går av i bakgrunnen.