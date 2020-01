Femteklassinger i Alsvåg arrangerte sitt første LAN med stor suksess

Øksnes

Arian Hanssen (10), Leander Woie (11) og Sondre Nordeng (10) arrangerte fredag sitt første LAN-party i Alsvåg samfunnshus.

Ifølge arrangørene var dette en suksess, hvor barn og ungdom var samlet i samfunnshuset fra 16:00 fredag ettermiddag til lørdag morgen klokken 09:00.

Leander Woie var en av arrangørene. Dagen derpå er han fornøyd med gjennomføringen.

– Vi prøvde å få det til for et år siden, men fikk det ikke til da. I år satsa vi. Vi fikk låne samfunnshuset av UL Nybrott, fikk inn sponsorer og hele greia. Dermed fikk vi det til.

Suksess

Og en suksess ble det, med rundt 50 deltakere i aldersgruppen ni til til seksten år.

Ifølge Leander ble det turneringer i hovedsakelig Fortnite, men og andre online-spill. Konkurranser med premie ble det også, hvor den beste fikk en rykende fersk gamingstol.

Pappaen til Leander, Henning Woie, var en av foreldrene som var med å arrangere LANet. Han forteller at det hele ble en flott opplevelse.

– Vi var en gruppe foreldre som var med guttene å arrangere dette. Det var mange foreldre som stilte opp og gjorde en god jobb. Det setter vi veldig pris på.

Overrasket

Og for pappa Woie, ble det en overraskelse å se hva LAN faktisk er.

– Det var veldig god stemning hele kvelden, og jeg må si jeg er overrasket over hvor sosialt gaming er. Det hadde jeg aldri kunne tenkt meg, og jeg tror det var mange andre foreldre som også ble overraska. For alle som deltok, både ungdom og foreldre, tror jeg det ikke var en eneste som dro derfra med en negativ opplevelse.

For Woie ga dette mersmak.

– Det vi så, var at dette var noe også de som kanskje ikke er med på andre organiserte aktiviteter. I tillegg så er aldersgruppa ni til seksten ofte uten tilbud i helgene. Det å kunne gi de et slikt tilbud, er derfor noe vi vil få til mer av.

For arrangementet var også på mange måter oppstarten for ungdomsklubben UK Quickstep. Klubben har vært nede for telling i 20 år, men da guttene tok kontakt med UL Nybrott, ble de med på arrangementet og ordnet det under paraplyen til UK Quickstep. Dermed vil det sannsynligvis bli flere lignende arrangementer.

– UL Nybrott syns forslaget fra guttene var kjempebra, og har vært med hele veien. Vi kommer også til å arrangere dette flere ganger det neste året, i tillegg til andre arrangementer. Så dette er starten på noe bra, sier Henning Woie.

Han vil samtidig takke alle samarbeidspartnere.

– Uten hjelp fra foreldre, UL Nybrott og sponsorer, ville det ikke vært mulig å fått dette til. Så det har vært helt fantastisk det engasjementet som har vært, sier Woie.