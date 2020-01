Johan Nordeng markerte seg i debuten med flagget på brystet

Alsvåg-løperen Johan Nordeng har gjort det skarpt i skisporet denne vinteren. For to uker siden vant han et Norgescup-renn. Fredag oppnådde han en ny, sterk plassering, da han kom på niendeplass under et FIS-renn i Falun.