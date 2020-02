Øksnesfirma med i hotellprosjekt i Harstad

Øksnes

Hotell Kaarbø AS lanserte i dag byggestart for et nytt hotell i Harstad med 180 rom, konferansekapasitet til 700, bar og restaurant. Hotellet skal ligge i det nye Kaarbøkvarteret som er under utvikling i sentrum av Harstad, heter det i en pressemelding.

Hotell Kaarbø AS eies av Kaarbø Utvikling AS og Klotind AS. Nordic Choice skal drive med Quality-kjedens konsept. Byggestart blir 2. kvartal i år, og byggetiden er på knappe to år.

Selskapet Klotind AS er hundre prosent eid av tidligere reder Mikal Steffensen, som for noen år siden valgte å gå i land og selge sine fartøyer og kvoter. Etter den tid har han valgt å investere stort, iblant annet tranprodusenten Vesterålen Marine Oljer As og Vesterålen Marine Proteiner AS. Sistnevnte selskapet videreutvikler biprodukter fra fisk.

Nå er altså Klotind AS inne på eiersiden også i hotellbransjen. Det lyktes ikke Vol å få en kommentar fra Steffensen til saken.