Legger ned Matkroken

Øksnes

Dette skriver styret i Øksnes Vekst i ei pressemelding.

– Styret i Øksnes Vekst AS har besluttet å starte en prosess med avvikling av butikkdriften i Alsvåg, Matkroken. Sluttdato er foreløpig ikke satt, skriver de.

Bakgrunnen for avgjørelsen er å opprettholde et godt økonomisk og faglig grunnlag, for å oppfylle bedriftens oppgaver og krav som leverandør av arbeids- og inkluderingstjenester til det offentlige, forteller de i pressemeldingen.

– Øksnes Vekst AS har i 17 år gitt et dagligvaretilbud til befolkningen i Alsvåg. Lojaliteten til butikken har i alle år vært tilfredsstillende.

Samtidig åpner de for at andre kan ta over.

– Om noen ønsker å drive lokalbutikken videre, vil vi være behjelpelig. Etter mange år med butikkdrift i Alsvåg er det vemodig å avslutte. Avdelingen har bidratt til en god tjenesteproduksjon for våre ansatte. Våre kunder vil bli orienterte om tidsrammen for avviklingen, skriver Øksnes Vekst avslutningsvis