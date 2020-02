Bobil brant ned

Øksnes





Klokken 16:40 melder brannvesenet at de har kontroll på stedet og at etterslokking pågår. En traktor som sto like ved har også fått skader som følge av brannen.

Innsatsleder i Øksnes brann, Tommy Hansen, sier følgende til Vol i forbindelse med hendelsen:

– Brannvesenet var usikre på omfanget av brannen da de kom frem, og de fryktet gasseksplosjon i bobilen, der flere gassflasker sto og ristet. Brannmannskapet sto derfor på trygg avstand en liten stund, sier han.

Bobilen var overtent, og det ble opprettet en sikkerhetssone i forbindelse med slokkingen. Bobilen, som tilhørte en privatperson, sto ved siden av boligen til eieren av bobilen. Bobilen brant ned til grunnen, mens traktoren har fått store materielle skader.

Når det gjelder boligen skal den være uskadd, men brannvesenet skal sjekke boligen sammen med eieren for å vurdere om det er nødvendig å sette inn en vifte.

Innsatsleder for politiet, Morten Engen Jacobsen, sier til Vol at politiet er i gang med åstedsundersøkelse, og at de oppretter sak i forbindelse med brannen.