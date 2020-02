Sier opp info-avtale i Øksnes

Øksnes

Øksnes kommune har avtale med Myre Kysthotell AS om leie av areal for plassering av infokiosk for turister.

– Vi sier med dette opp vår avtale med Myre Kysthotell AS datert 25.06.2015. Bakgrunnen for oppsigelsen er at vi har mottatt beskjed om at løsningen er gått ut på dato. Infokiosken med programvare vil ikke blir oppdatert etter sommersesongen 2020, fastslår kommunen.

Infokiosken vil bli hentet 15. september 2020. Øksnes kommune betaler leie for arealet fram til denne dato jmf. ovennevnte avtale.