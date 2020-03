Øksil ute av pallkampen i NM

Øksnes

Jentelaget fra Øksnes var høyt oppe etter siste kampen i går, da de var overlegne mot BK Tromsø i deres siste kamp for dagen.

Øksil videre i NM – klar for 8. delsfinale Øksils jentelag under 19 år er videre i NM etter å ha vunnet to kamper, og tapt en, på mesterskapets første dag.

Med det var de i dag videre i mesterskapet og Koll ventet i morges i 8. delsfinale. Koll er på forhånd en av favorittene til ungdomsmesterskapet, og Øksil ble da også et lite nummer for små for å tukte laget.

Nå spiller Øksil om plasseringer mellom nr. 9 og nr. 16.