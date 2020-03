Torunn kan bli kåret til Norges hyggeligste kassadame

Øksnes





Det er andre år på rad at ukebladet arrangerer denne kåringen, og leserne har sendt inn over 7500 forslag til hvem som bør vinne den gjeve tittelen. Flere nominerte samme person, dermed stod konkurransen før finalen mellom 2671 kandidater fra hele landet. Torunn Helene Olsen er en av finalister.

Butikksjef ved Bunnpris Myre, Torgeir Hansen, sier til Hjemmet at Olsen er en generøs og fleksibel medarbeider:

–Å komme til butikken vår med glemt lommebok er ikke et problem hvis Torunn Helene er på jobb den dagen. – Da sier hun: «Jeg betaler, og så vippser du meg, sier han i pressemeldingen.

Butikksjefen trekker også frem Olsens gode humør og hjelpsomme vesen.

– Mennesker som henne ikke finnes i hopetall, og du er heldig hvis du får dem til å jobbe for deg. Hun er et stort smil og vet ikke hva godt hun kan gjøre for andre. Hun er rett og slett eksepsjonelt imøtekommende og hjelpsom og får alle til å føle seg velkommen. I tillegg er hun en grepa dame som holder full fart gjennom arbeidsdagen. Vi er heldige, som har henne hos oss, fortsetter han.

Dersom du ønsker å stemme på Olsen, eller på noen av de 17 andre kandidatene, gjør du det via SMS, men du må ha tilgang på siste utgave av Hjemmet, eller en konkurranseplakat som henger på Bunnpris. Fristen for å stemme er førstkommende mandag.