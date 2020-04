Påska blir ikke helt det samme uten... DRIVE-IN kino

Øksnes

Spesielle tider krever spesielle tiltak. Korona-krisen har snudd oppned på det meste, og med påskeværet meldt på ekte nordnorsk vis, ja. Vi veit kor vi bor. Da må vi finne på noe.

3 dager fra idé til lansering

Vesterålinger er ikke kjent for å være tungbedt, heller ikke denne gangen.

– Påskeværet er dårlig og jeg fikk så utrolig lyst til å få til noe for befolkninga i Vesterålen. Har sett at de får til så mye sørpå og tenkte at dette MÅ vi få til i Vesterålen også, sier regionsjef Stig Abelsen i Fjordkraft Nord-Norge.

Men det hadde ikke vært mulig uten et enormt engasjement fra både samarbeidspartnere og frivillige.

Å dra noe slikt i havn er ikke mulig uten masse hjelp. Heldigvis var Øksnes kommune 100% positive og har vært behjelpelig hele veien. Med oss har vi også med oss Sparebank1 Nord-Norge, Vesterålskraft, Staven Grus, Biomar og Øksnes Entreprenør.

Ingenting slår den folkelige dugnadsånden

Stian Reinholdtsen, daglig leder i Øksnes Entreprenør, er en av dem som er glad for å kunne bidra.

– Den situasjonen vi befinner oss i har snudd hverdagene på hodet for de fleste av oss. Samtidig ser vi hvordan hele samfunnet tilpasser seg, og for Øksnes Entrepenør er det viktig å kunne bidra. Ingenting slår ekte dugnadsånd som dette, sier Reinholdtsen.

Selv om samfunnet gradvis skal åpnes opp igjen, kan det være lenge til vi kan møtes på denne type arrangementer. Derfor mener Bernt Ola Nilsen, banksjef i Sparebank1 Vesterålen at slike arrangementer er særdeles viktige nå:

– Drive In gir muligheten til å være sammen uten å være i kontakt med hverandre. Det er akkurat disse prosjektene vi ønsker å støtte fra Samfunnsløftet når vi nå har strenge regler for smittevern. Behovet for trygge møteplasser er stort. Blir det en suksess kan det være marked for dette etter korona også. Så myreværinger, møt opp og møt kjente gjennom bilvinduet, oppfordrer banksjefen.

Smittevern fortsatt det viktigste

Arrangørene har vært i kontakt med smittevernlegen i kommunen og fått gode føringer for hvordan de skal gjennomføre arrangementene på en trygg måte.

– Er du syk, eller i karantene, så blir du værende hjemme. Det kan være maks fem i bilen, og vi har kontroll ved toalettene, slik at kun én person kan være inne av gangen, sier Stein Inge Pedersen, produsent og daglig leder i Deadline Event.