Formannskapet i Øksnes gikk enstemmig for økning i driftsbudsjettet

Øksnes

Formannskapet i Øksnes vedtok i dag en regulering av driftsbudsjettet i Øksnes.

Kommunestyret i Øksnes vedtok i desember budsjett for 2020 for interkommunale sammenslutninger med en ramme på kroner 1.423.100. Rammen var basert på at medlemskommunene skulle gjøre en felles reduksjon i overføringene. Dette ble ikke gjort av alle kommunene, slik at Øksnes nå må foreta en ekstra bevilgning på kroner 48.800. I forkant av formannskapet ble dekning foreslått fra disposisjonsfondet.

– Reguleringen har som hovedformål å overføre ubrukte midler fra 2019 til 2020. For de fleste prosjekt endres ikke opprinnelig fastsatt kostnadsramme. For noen mindreprosjekt har det imidlertid vært behov for å øke rammen noe for å få av sluttetprosjektet. Det anses ikke være behov for å kommentere dette på enkeltprosjekt, het det i sakspapirene.

Under tirsdagens digitale formannskap skapte ikke saken mye debatt, og innstillingen gikk gjennom enstemmig.