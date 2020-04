Setter ned styringsgruppe for å få ned kostnadene til nye lokaler til hjemmetjenesten

Øksnes

Kommunestyret i Øksnes vedtok i desember et investeringsbudsjett for perioden 2020-23 på cirka 470 millioner kroner. Av dette utgjorde ordinære investeringer ca. 310 mill. og selvfinansierende investeringer ca. 160 mill..

Innenfor ordinære investeringer ligger bl.a.; Lokaler hjemmetjenesten (Elvelund 2) – 33 mill. kr-

Basseng - 71 mill. kr.-

Skolekvartalet – 135 mill. kr.- T.

Reinholdtsens vei – 17 mill. kr.-

Myre kirkegård – 3,5 mill. kr

Under anbuds- og prosjekteringsfasen har det vist seg at to av prosjektene har økte kostnader.

Det gjelder nye lokaler til hjemmetjenesten som tidligere har hatt ei ramme på 73 millioner kroner. Etter prosjektering og anbud er prisen økt med 25 millioner kroner og er nå oppe i 98 millioner kroner.

Prosjekteringen av Myre kirkegård har også avdekket økte kostnader. Det var satt av totalt fem millioner kroner, men prisen er nå prosjektert til 25 millioner kroner. Dermed må budsjettet økes om prosjektet skal fullføres.

– Dette prosjektet var behandlet politisk for fire år siden, og prosjekteringen kom igang først nylig. Vi ventet at prisen ville øke, men ikke i den størrelsesordenen vi nå ser, fortalte økonomisjef Jul-Are Pettersen under møtet.

På disse to prosjektene er det altså snakk om en merkostnad på cirka 45 millioner kroner inkl.mva, samt et totalt økt lånebehov på opp mot 36 millioner kroner.

– Noe av kostnadene ved Elvelund 2 kan muligens fordeles på omsorgsboligene, men det vil sannsynligvis bli behov for å øke låneopptaket for ordinære investeringer med ca. 15-20 millioner. For Myre kirkegård innebærer det et økt låneopptak på 16 millioner kroner. Dette er betydelige kostnadsøkninger som krever revisjon av økonomiplanen dersom begge prosjekt skal settes i gang før ny ordinær revisjon av økonomiplan foreligger kommende høst, forklarte kommunedirektør Elise Gustavsen under møtet.

Politikerne skulle da diskutere og gi signaler til videre fremdrift i prosjektene. De ble ikke bedt om et vedtak, men om å gi signaler.

Politikerne bedt om å vurdere følgende:

Kan elementer av investering Elvelund 2 tas ut/utsettes?

Nivå husleie omsorgsboliger

Myre kirkegård – kapasitet i dag, absolutt tidspunkt for utbygging, samtmuligheter for å redusere prosjektet

Evt. øvrige momenter

Kan noen investeringer i økonomiplanen utsettes?

Kan noen investeringer sløyfes eller reduseres?

Foreløpig skal politikerne kun komme med signaler om hvordan administrasjonen skal få

Dette førte naturlig nok til en frisk debatt.

Kom med forslag

Med tanke på Myre kirkegård kom ordfører John Danielsen (Sp) med et forslag til vedtak. Det gikk på å samarbeide med Øksnes kirkelige fellesråd om realiseringen, da de har sett på hvordan en kan redusere størrelsen på prosjektet.

– Jeg syns det er bekymringsverdig med så store sprekk nå. Forslaget fra Danielsen er greit, men forslagene fra Øksnes kirkelige fellesråd snakker ikke om summer, men reduksjoner i prosent. Derfor er det vanskelig å si noe nå konkret. Vi må først vite hva dette utgjør i summer, sa Elisabeth Sørdahl (H).

Så kom diskusjonen til Elvelund.

Karianne Bråthen (Ap) sa:

– Selvsagt blir det dyrere enn planlagt. Jeg tror man må snakke med brukerne og høre med de hva en kan kutte ned på uten at det får for store konsekvenser. Jeg vet hvor krevende forhold hjemmetjenesten har. Om dette fører til utsettelser er jeg redd for at vi får noen uroligheter i hjemmetjenesten, sa hun.

Sørdahl på sin side var rystet over den store kostnadssprekken.

– At andreetasjen på Elvelund 2 skal koste over 50 millioner er for meg utrolig. Det er kontorlokaler og jeg synes summen er alt for høy. Her må vi være grundige på veien videre før vi tar noen avgjørelser, sa hun.

Bengt Stian Nilsen i teknisk avdeling skulle så prøve å redegjøre for kostnadssprekken.

– Hvorfor kostnadene har økt sånn vet vi ikke. Det er gjort to vurderinger av fagfolk på kostnadene i forkant av at investeringsbudsjettet ble lagt. At kostnadene øker nå kan ha noe med at prisnivået i vår region er høyt nå.

Han forklarte videre at kommunen ikke kan gå inn og fjerne deler av prosjekter nå som prosjektet er ute på anbud. Likevel kan man fjerne omlag fem millioner kroner i kostnader ved å anlegge vanlig parkeringsplass istedenfor carport og at man kan unngå å installere nødaggregat.

– For dyrt

John Danielsen (Sp) kom med et forslag til vedtak.

– Fra administrasjonen kommer det forslag om reduksjoner på fem millioner. Sånn sett mangler vi da 20 millioner kroner ut fra ramma vi satte. For Sp sitt vedkommende så er det for mye penger å gå igang med et prosjekt som går så mye over. Vi må gå forsiktig frem og prøve å få til Elvelund 2 med kontorlokaler og omsorgsboliger, men vi kan ikke være med på så store kostnadsøkninger, sa han før han kom med et forslag til vedtak.

I forslaget ber han formannskapet utrede et nytt prosjekt da Elvelund 2 med en kostnadsramme på 97 millioner kroner ikke er mulig å gjennomføre uten konsekvenser i kutt i stillinger og andre kutt. Sp foreslo derfor å sette ned ei styringsgruppe med mandat til å få omsorgsboliger og kontorlokaler ved Elvelund 2 byg, men innenfor de rammene som var satt i budsjettet som ble vedtatt i desember 2019, altså 73 millioner kroner.

Det ble så tatt et gruppemøte for å diskutere forslaget.

Etter gruppemøtet var Ap og SV enige om å ikke gå for Sp sitt forslag.

– Vi kan ikke risikere å få utsettelser på dette prosjektet. Arbeidsforholdene til hjemmetjenesten er viktig, og vi kan ikke risikere en utsettelse nå. Vi vil lytte til administrasjonen og heller se på hva som er mulig å redusere på.

Danielsen på sin side sto på sitt.

– Den prisen på 98 millioner kroner vil øke våre utgifter så mye at vi enten da må sette opp husleia eller si opp ansatte for å få endene til å møtes. Det er uakseptabelt. Alternativt er å si opp to ansatte for å dekke inn kapitalkostnaden. Sp er klar på det ønsker vi ikke å gjøre. Vi vil ha alle i arbeid. VI mener vi kan redusere prosjektet og få det klart på få måneder.

Etter dette gikk de til avstemming.

Her gikk formannskapet for Sp sitt forslag med fire mot tre stemmer. Sp, Frp og Høyre gikk for forslaget, mens Ap og SV stemte imot. Dermed blir det altså nedsatt en styringsgruppe som skal sørge for å gjennomføre prosjektet innenfor rammen på 73 millioner kroner.

Forslaget om å gå i dialog med Øksnes kirkelige fellesråd for å ta ned størrelsen på prosjektet Myre kirkegård ble enstemmig vedtatt.