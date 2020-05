Åpner opp Øksnes rådhus igjen

Øksnes

På grunn av utbruddet av koronaviruset og Covid-19 har rådhuset på Myre har vært stengt for publikum siden 16.03.20. Det har videre vært innført en begrensning på at maks 5 personer kan være samlet samtidig, og at det skal være minst 2 meter mellom hver person. Tiltakene har vært i tråd med lokale og nasjonale retningslinjer for smittebegrensing.

Det planlegges nå en forsiktig letting på tiltakene slik at samfunnet kan fungere som normalt i større grad. Dette innebærer blant annet at Rådhuset åpnes for publikumsbesøk og publikumsmøter med inntil 5 personer tilstede.

Retningslinjer