Øksnes

Bare sjåføren var i bilen. Det var en mann i 20-årene. Han fremstod som uskadd etter å ha bli undersøkt av ambulansepersonell, men ble sendt på legevakta for sjekk. Politiet har anmeldt føreren for uaktsom kjøring.

Operasjonssentralen opplyser at politiet mener at sjåføren ikke har avpasset farten etter forholdene på stedet. Det er årsaken til at saken er anmeldt.